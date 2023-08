Zelensky atterra in una base dell'aeronautica olandese

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è atterrato in una base dell'aeronautica militare olandese. Lo riferisce il governo olandese. Zelensky è arrivato nella base sita a Eindhoven, nel sud dei Paesi Bassi, due giorni dopo che gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'invio dei caccia americani F-16 a Kiev. Il suo volo è atterrato intorno a mezzogiorno, ha detto una portavoce del governo olandese, anche se i dettagli della consegna degli aerei in Ucraina non sono stati resi noti. "Insieme alla First lady e al team, siamo arrivati ;;in Olanda. Come sempre, avremo colloqui sostanziali con il primo ministro Mark Rutte", ha confermato Zelensky sul suo account Telegram. Gli F-16 "per l'Ucraina affinché possiamo proteggere il nostro popolo dal terrore russo", sono l'oggetto principale della visita secondo il presidente ucraino. "Stiamo diventando più forti", ha aggiunto. Zelensky e Rutte si incontreranno faccia a faccia prima di tenere una conferenza stampa congiunta, prevista per le 13:25.