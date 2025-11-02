Domenica 2 Novembre 2025

E l'Europa resta immobile

Agnese Pini
E l’Europa resta immobile
Ultima oraZelensky, arrivati i Patriot dalla Germania, grazie Merz
2 nov 2025
Zelensky, arrivati i Patriot dalla Germania, grazie Merz

'Continuano i negoziati su ulteriori passi per difesa aerea'

Abbiamo rafforzato la componente di Patriot della nostra difesa aerea ucraina. Ringrazio la Germania e personalmente il cancelliere tedesco Friedrich Merz per questo passo comune per proteggere la vita umana dal terrore russo". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Abbiamo preparato questo rafforzamento della difesa aerea da un po' di tempo, e ora gli accordi presi sono stati attuati", aggiunge spiegando che continuano i negoziati "su ulteriori passi comuni per rafforzare la difesa aerea" sia a livello governativo che direttamente con i produttori. "Ci saranno - conclude - ulteriori risultati".

GuerraUcraina