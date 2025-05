Zelensky annuncia vertice dei leader europei in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che domani si terrà un vertice di leader europei in Ucraina. "In Ucraina ci stiamo preparando a un incontro con i leader della coalizione dei volenterosi", ha detto Zelensky intervenendo in collegamento video a un vertice militare a Oslo. "Abbiamo bisogno di questa coalizione, e deve essere sufficientemente forte da garantire la sicurezza in linea con la nostra visione comune. Sono certo che l'Europa trarrà beneficio da questo lavoro di squadra, che contribuirà a rafforzare l'intera architettura di sicurezza esistente. Domani avremo gli incontri", ha aggiunto Zelensky.