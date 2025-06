Zelensky all'Ue, 'per pace vera price cap a 30 dollari'

"I fatti sono chiari: per ridurre la propensione alla guerra della Russia, è necessario ridurre le sue entrate petrolifere. Vi prego quindi di sostenere ulteriori misure per abbassare il tetto massimo del prezzo del petrolio russo. Un tetto di 45 dollari potrebbe contribuire ad avvicinare la pace. Ma per una pace vera e duratura, è necessario fissare un prezzo di 30 dollari al barile per impedire alla Russia di finanziare la sua aggressione". Lo ha detto il presidente ucraino Volodmyr Zelensky rivolgendosi ai leader Ue.