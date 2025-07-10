Venerdì 10 Ottobre 2025

Carmine Pinto
10 lug 2025
Zelensky ai Volenterosi, 'abbiamo bisogno di sanzioni Usa'

Leader ucraino ringranzia l'Ue per tutti i pacchetti approvati

"La nostra pressione congiunta ha creato seri problemi strategici per la Russia. Le sanzioni stanno funzionando, grazie per tutti i pacchetti dell'Unione Europea". Ora "abbiamo bisogno di sanzioni così forti dagli Stati Uniti. Con queste sanzioni, penso che la Russia non abbia un futuro roseo". Lo ha detto il Volodymyr Zelensky in apertura della call della Coalizione dei volenterosi da Roma. "Purtroppo la Russia ha ancora la capacità di continuare a combattere. Ed è per questo che dobbiamo aumentare la pressione insieme e rafforzare ulteriormente la nostra difesa. Concentriamoci su questo nell'incontro di oggi", ha affermato.

