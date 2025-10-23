Mercoledì 22 Ottobre 2025

Ultima oraZelensky ai leader Ue, anche voi avete armi a lungo raggio
23 ott 2025
Zelensky ai leader Ue, anche voi avete armi a lungo raggio

'Compresi i Tomahawk, averli fa la differenza con la Russia'

"Quando parliamo di armi a lungo raggio per l'Ucraina, intendiamo dire che il regime di Putin dovrebbe subire conseguenze concrete a causa di questa guerra. Vi esorto a sostenere tutto ciò che aiuta l'Ucraina ad acquisire tali capacità, perché questo fa davvero la differenza per la Russia. Queste armi a lungo raggio non sono solo negli Stati Uniti: anche alcuni paesi europei ne dispongono, compresi i Tomahawk. Stiamo già parlando con i paesi che possono aiutare". Lo ha detto Volodymyr Zelensky rivolgendosi ai leader Ue al Consiglio Europeo.

