Giovedì 7 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

I sogni di Cartier in mostra
7 ago 2025
Zelensky, ai colloqui di pace partecipi anche l'Europa

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, chiede che anche l'Europa partecipi ai colloqui di pace tra Russia e Ucraina. "La guerra sta avvenendo in Europa, e l'Ucraina è parte integrante dell'Europa", ha affermato Zelensky sui social media, dopo una telefonata con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Noi stiamo già negoziando l'ingresso nell'Unione europea", aggiunge il presidente ucraino, "perciò l'Europa deve essere tra i partecipanti di questi rilevanti processi". (ANSA-AFP).

