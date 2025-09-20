Zelensky agli alleati, servono sanzioni o perdiamo tempo

Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky, parlando con i giornalisti, ha espresso frustrazione e ha affermato che "legare" le possibili sanzioni statunitensi alle richieste ai paesi europei di agire per primi significa "rallentare la pressione su Putin".

"Il presidente Trump - ha detto il leader ucraino, come riporta il Guardian - si aspetta un'azione decisa dall'Europa. Credo che stiamo perdendo molto tempo se non vengono imposte sanzioni o non vengono adottate misure concrete, che ci aspettiamo fortemente da lui (Trump,ndr)", ha detto Zelensky.