Sabato 20 Settembre 2025

Sinistra a corto di memoria

Bruno Vespa
Sinistra a corto di memoria
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attacco hacker ad aeroportiGuerra UcrainaMig russi EstoniaRating Italia
Acquista il giornale
Ultima oraZelensky agli alleati, servono sanzioni o perdiamo tempo
20 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Zelensky agli alleati, servono sanzioni o perdiamo tempo

Zelensky agli alleati, servono sanzioni o perdiamo tempo

Legale misure Usa a quelle europee rallenta pressione su Putin

Legale misure Usa a quelle europee rallenta pressione su Putin

Legale misure Usa a quelle europee rallenta pressione su Putin

Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky, parlando con i giornalisti, ha espresso frustrazione e ha affermato che "legare" le possibili sanzioni statunitensi alle richieste ai paesi europei di agire per primi significa "rallentare la pressione su Putin".

"Il presidente Trump - ha detto il leader ucraino, come riporta il Guardian - si aspetta un'azione decisa dall'Europa. Credo che stiamo perdendo molto tempo se non vengono imposte sanzioni o non vengono adottate misure concrete, che ci aspettiamo fortemente da lui (Trump,ndr)", ha detto Zelensky.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina