Zelensky accusa la Russia di oltre 2.000 violazioni della tregua di Pasqua

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver violato la tregua di Pasqua più di 2.000 volte, ma ha sottolineato che nel corso della giornata non è stato effettuato alcun attacco aereo russo. "Dall'inizio della giornata, l'esercito russo ha violato il cessate il fuoco dichiarato da Putin più di 2.000 volte (...). Tuttavia, oggi non è stato emesso alcun allarme aereo", ha dichiarato Zelensky su Telegram, proponendo di estendere di 30 giorni la tregua per gli attacchi con droni e missili a lungo raggio contro le infrastrutture civili.