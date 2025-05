Zelensky accusa la Russia di cinismo: tregua richiesta mentre continuano gli attacchi all'Ucraina

"I russi chiedono una tregua per il 9 maggio, mentre attaccano l'Ucraina ogni giorno: questo è cinismo di altissimo livello": lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky dopo il raid notturno su Kiev. "Solo questa settimana la Russia ha utilizzato contro l'Ucraina più di 1.180 droni da attacco, 1.360 bombe aeree guidate e 10 missili di vario tipo", ha aggiunto.

Per Zelensky, "è necessario un vero cessate il fuoco. L'Ucraina è pronta alla tregua a ogni momento, ma non deve durare meno di un mese, per porre fine alla guerra" e "che sia non solo per i loro giorni festivi ma ogni giorno".