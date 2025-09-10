Zelensky, abbiamo prove che sia stato attacco deliberato

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato su X che l'Ucraina ha "prove sempre più numerose" che indicano che l'attacco contro la Polonia "non è stato casuale". "Stanno arrivando ulteriori informazioni sui droni d'attacco russi in territorio polacco. Al momento, si sa di otto droni. Prove sempre più numerose indicano che questo movimento, questa direzione di attacco, non è stato casuale. Questa volta stiamo registrando una scala molto più ampia e un attacco deliberato. L'Ucraina è pronta a fornire alla Polonia tutti i dati necessari disponibili e a aiutare la Polonia a costruire un efficace sistema di allerta".