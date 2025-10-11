Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Ultima oraZelensky a Trump,se fermi guerra a Gaza puoi fermare Mosca
11 ott 2025
Zelensky a Trump,se fermi guerra a Gaza puoi fermare Mosca

'Discusso come rafforzare la nostra difesa aerea'

"Ho parlato con il presidente Trump. Una buona conversazione, molto produttiva. Mi sono congratulato per il successo e l'accordo per il Medio Oriente che ha effettivamente ottenuto, ed è un risultato forte. E se si riesce a fermare la guerra in quella regione, sicuramente altre guerre possono essere fermate, compresa questa guerra russa". Così il presidente ucraino Voldymyr Zelensky su Telegram. "Ho informato Trump degli attacchi russi alla nostra energia. Grato per la disponibilità a sostenerci. Abbiamo discusso le possibilità di rafforzare la nostra difesa aerea e gli accordi al riguardo. Ci sono buone opzioni".

