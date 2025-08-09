Venerdì 8 Agosto 2025

Toghe e politica, alta tensione

Bruno Vespa
Toghe e politica, alta tensione
Zelensky a Starmer, dagli europei necessarie misure chiare

9 ago 2025
9 ago 2025
  3. Zelensky a Starmer, dagli europei necessarie misure chiare

Zelensky a Starmer, dagli europei necessarie misure chiare

In vista del summit del 15 agosto tra Donald Trump e Vladimir Putin "sono necessarie misure chiare da parte degli europei": lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando col premier britannico, Kier Starmer. Zelensky ha sottolineato come serva in questo momento "il massimo coordinamento tra Kiev e i suoi alleati". Nel pomeriggio a Londra è prevista una riunione tra europei e ucraini alla quale partecipano anche gli Usa.

