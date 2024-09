Zelensky, 'a Poltava 51 morti e 271 feriti'

L'attacco missilistico russo di ieri a Poltava, nell'Ucraina centro-orientale, ha provocato almeno 51 morti e 271 feriti: lo ha reso noto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Sappiamo che ci sono persone sotto le macerie dell'edificio distrutto", ha aggiunto il capo dello Stato, che in precedenza aveva promesso una risposta alla "feccia russa", tornando a chiedere ai Paesi Nato il permesso di utilizzare le armi da loro fornite per colpire in profondità la Russia.