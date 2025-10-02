Zelensky a Meloni, 'grazie per il sostegno incondizionato'

"Ho avuto una proficua conversazione con la premier Giorgia Meloni. Abbiamo discusso dei potenziali rischi e minacce provenienti dalla Russia alla luce delle recenti violazioni dello spazio aereo europeo e delle modalità di risposta alle sfide comuni. Siamo pronti a condividere la nostra esperienza in materia." Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Abbiamo anche discusso delle garanzie di sicurezza, dei preparativi per la prossima riunione della Coalizione dei Volenterosi e dei contatti con il presidente Trump. Ringrazio l'Italia per il suo incondizionato sostegno all'Ucraina".