Giovedì 2 Ottobre 2025

Dare risposte ai moderati

Raffaele Bonanni
Dare risposte ai moderati
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero 3 ottobreFlotilla ultime notizieProteste FlotillaItaliani FlotillaVarriale licenziatoAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraZelensky a Meloni, 'grazie per il sostegno incondizionato'
2 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Zelensky a Meloni, 'grazie per il sostegno incondizionato'

Zelensky a Meloni, 'grazie per il sostegno incondizionato'

'Discusso di droni, garanzie di sicurezza e contatti con Trump'

'Discusso di droni, garanzie di sicurezza e contatti con Trump'

'Discusso di droni, garanzie di sicurezza e contatti con Trump'

"Ho avuto una proficua conversazione con la premier Giorgia Meloni. Abbiamo discusso dei potenziali rischi e minacce provenienti dalla Russia alla luce delle recenti violazioni dello spazio aereo europeo e delle modalità di risposta alle sfide comuni. Siamo pronti a condividere la nostra esperienza in materia." Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Abbiamo anche discusso delle garanzie di sicurezza, dei preparativi per la prossima riunione della Coalizione dei Volenterosi e dei contatti con il presidente Trump. Ringrazio l'Italia per il suo incondizionato sostegno all'Ucraina".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata