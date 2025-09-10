Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
RICCARDO BRIZZI
La parabola del leader
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ucraina RussiaAttacco Israele DohaFlotillaFranciaMaltempo Italia
Acquista il giornale
Ultima oraZelensky, 8 droni verso Polonia, pericoloso precedente
10 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Zelensky, 8 droni verso Polonia, pericoloso precedente

Zelensky, 8 droni verso Polonia, pericoloso precedente

'Ulteriore escalation russa, serve reazione'

'Ulteriore escalation russa, serve reazione'

'Ulteriore escalation russa, serve reazione'

Mosca mette sempre alla prova i limiti del possibile e, se non incontra una forte reazione, passa a un nuovo livello di escalation. Oggi c'è stato un altro passo di escalation: gli shahed russo-iraniani hanno operato nello spazio aereo della Polonia, nello spazio aereo della Nato. Non un solo 'shahed', che si potrebbe definire casuale, ma almeno 8 droni d'attacco diretti verso la Polonia. Un precedente estremamente pericoloso per l'Europa. Se ci saranno ulteriori passi dipenderà completamente dalla coordinazione e dalla forza delle azioni di risposta. I russi devono sentire le conseguenze.

Così Voldymyr Zelensky su Telegram.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Nato