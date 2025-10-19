Zelensky, '3mila droni e 50 missili russi in una settimana'

"Quasi ogni giorno, i terroristi russi compiono centinaia di attacchi contro le nostre infrastrutture critiche e civili. Solo questa settimana, la Russia ha utilizzato più di 3.270 droni d'attacco, 1.370 bombe aeree guidate e quasi 50 missili di vario tipo contro l'Ucraina". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, evidenziando l'impegno "costante" a "rafforzare la difesa e collaborare con i partner per migliorare quella aerea: l'iniziativa Purl", ovvero la lista delle esigenze prioritarie per l'Ucraina, "gli investimenti nell'industria della difesa ucraina, i formati bilaterali e multilaterali".