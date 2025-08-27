Zelensky, 100mila famiglie senza corrente dopo raid russi

Oltre 100.000 famiglie sono rimaste senza elettricità nel nordest dell'Ucraina a seguito degli attacchi russi notturni alle infrastrutture energetiche del Paese. Lo ha detto su X Volodymyr Zelensky.

"Quasi un centinaio di droni e attacchi mirati notturni hanno colpito le nostre regioni, mirati specificamente alle infrastrutture civili. Purtroppo, gli impianti energetici sono stati danneggiati. L'attacco ha causato interruzioni di corrente nelle regioni di Poltava, Sumy e Čhernihiv, lasciando più di centomila famiglie senza elettricità", ha detto. "Le squadre stanno lavorando per ripristinare l'energia il più rapidamente possibile".

"Sono ora in corso gli interventi di ripristino nella regione di Sumy dopo gli attacchi dei droni russi", mentre "nella regione di Kharkiv, un drone ha colpito un liceo e a Kherson un condominio residenziale. Ci sono feriti e viene fornita tutta l'assistenza necessaria. Anche la regione di Dnipro è stata attaccata", ha riferito Zelensky.

"I russi continuano la guerra e ignorano gli appelli del mondo a fermare uccisioni e distruzioni. Sono necessari nuovi passi per aumentare la pressione sulla Russia affinché fermi gli attacchi e per garantire reali garanzie di sicurezza. Stiamo lavorando con i nostri partner per esercitare tale pressione", ha sottolineato.