Zaki, oggi si avvera un sogno, giustizia per Regeni

"Finalmente sono qui, è un sogno che si avvera dopo tutti questi anni. Non ci sono parole che possano descrivere come mi sento". Così Patrick Zaki, parlando al rettorato dell'Università di Bologna con a fianco il rettore dell'Alma Mater e la professoressa Rita Monticelli. Zaki ha ringraziato "le autorità italiane e egiziane, le ong e la presidente del Consiglio". Ha poi ricordato il caso Regeni invocando "giustizia" e ha sottolineato che in Egitto "ci sono ancora centinaia di persone in prigione, chiediamo che vengano rilasciate. Meritano la grazia presidenziale come me". Chiare le idee sul suo futuro: ""Voglio riprendere la mia carriera universitaria e come difensore dei diritti umani. Per qualche giorno andrò al Cairo, ma poi tornerò a Bologna".