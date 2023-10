Zaki, l'autobiografia e il tour in Italia

Dal 13 ottobre arriva in libreria l'autobiografia di Patrick Zaki, 'Sogni e illusioni di libertà. La mia storia' (La Nave di Teseo, collana Oceani, pp. 256, 19 euro, con un'appendice fotografica), e per l'occasione è stato organizzato un tour di presentazioni in collaborazione con Amnesty International e La Repubblica. Salta l'incontro con l'attivista al Sermig-Arsenale della Pace di Torino, in programma martedì 17 ottobre nell'ambito del programma di 'Aspettando il Salone' perchè "le condizioni sono cambiate" rispetto a quando era stato fatto l'invito secondo gli organizzatori. Ma Zaki sarà comunque a Torino il 17 ottobre a Hiroshima Mon Amour, alle ore 18.30 con Conchita Sannino, la Repubblica e Alba Bonetti Presidente di Amnesty International. Queste le altre tappe: lunedì 16 ottobre, Milano (Teatro Franco Parenti, ore 21) con Maurizio Molinari, direttore la Repubblica e Alba Bonetti, presidente di Amnesty International. Mercoledì 18 ottobre, Bologna (Biblioteca Salaborsa, ore 21) con Anna Maria Lorusso, curatrice del libro, Rita Monticelli, Coordinatrice Master internazionale GEMMA, Ilaria Venturi, la Repubblica, Iustina Mocanu, responsabile di Amnesty International Emilia Romagna. Giovedì 19 ottobre, Napoli (Teatro Mercadante, ore 21) con Giuliano Foschini, la Repubblica, Tina Marinari, Amnesty International, campagna "Free Patrick Zaki". E infine venerdì 20 ottobre, Roma (Teatro Manzoni, ore 18) con Luigi Manconi, presidente Associazione A Buon Diritto, Carlo Bonini, la Repubblica, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International. In questo suo primo libro, Zaki racconta con la sua voce cosa è davvero accaduto il giorno dell'arresto e poi il carcere, l'isolamento, le torture, ma anche i sogni e le passioni che lo hanno animato per resistere ogni giorno, senza perdere mai la speranza.