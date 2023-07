Zaki, 'domattina a Bologna per coronare il sogno tanto atteso'

"La sensazione migliore è la libertà. Domani mattina a Bologna per coronare il sogno tanto atteso". E' il tweet di Patrick Zaki. Patrick Zaki, a quanto apprende l'ANSA da fonti qualificate, dovrebbe partire domani dal Cairo diretto a Milano Malpensa con un aereo di linea di una compagnia egiziana. Sempre a quanto risulta, il ricercatore avrebbe rifiutato il volo speciale che era stato messo a disposizione dal governo italiano e non intenderebbe incontrare nè farsi assistere da autorità dell'esecutivo di Roma. "La reputazione dei difensori dei diritti umani si basa sulla loro indipendenza dai governi. Ringraziano e apprezzano quando si fanno delle cose per loro, come sono state fatte e infatti Patrick ha ripetutamente ringraziato governo e ambasciata. Decidere di viaggiare su un volo di linea non è un gesto di opposizione politica, ma un gesto di indipendenza". Lo dice il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, sulla scelta che avrebbe fatto Patrick Zaki per rientrare in Italia.