Zaki all'ANSA, 'spero di arrivare nei prossimi due giorni'

Patrick Zaki spera di arrivare in Italia "nei prossimi due giorni". "Dal primo giorno in cui sono uscito ho detto che volevo tornare a Bologna: voglio tornare il prima possibile e ci sto lavorando. Ora il processo è finito - dice Patrick all'ANSA - e sento che ho il diritto di tornare a vedere i miei colleghi, di presentarmi per ritirare la laurea, di condurre una vita normale a Bologna e spero che questo accada nei prossimi due giorni, tornando in Italia dopo diversi anni di assenza".