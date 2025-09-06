I leader dei paesi europei che continuano a schierarsi con Kiev e non sostengono le richieste di risoluzione del conflitto sono come "nani mutanti". Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un'intervista alla Tass a margine dell'Eastern Economic Forum (Eef) a Vladivostok.

Il riferimento è alle parole dell'ex ministro degli Esteri austriaco Karin Kneissl, che in un'intervista alla Tass, aveva paragonato i leader europei che hanno partecipato all'incontro alla Casa Bianca con Donald Trump ai "sette nani". "I sette nani aiutavano Biancaneve e la sostenevano, di certo non la minacciavano e non avrebbero portato a Biancaneve quella strega spaventosa che voleva ucciderla", ha detto Zakharova. All'incontro con Trump c'erano "nani di una fiaba diversa" perché "si sono espressi attivamente contro Trump" e "non sentono quello che dice". Pertanto, "mi sembra che si tratti di una specie di nani mutanti".

In un intervento al forum economico, Zakharova ha poi dichiarato che l'approccio dell'Occidente di creare soft power attraverso la cultura, "è il suo tallone d'Achille". Secondo la diplomatica, Hollywood crea una certa immagine della "cosiddetta vita americana, del sogno americano". "Ma questo è ciò che ha portato all'ideologia e alla formazione dell'ideologia della cancellazione della cultura", ha sottolineato Zakharova.