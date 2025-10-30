Zaia, Corte dei Conti interviene nello spazio che le è proprio

Il nodo del Ponte sullo Stretto "va affrontato da un punto di vista tecnico-legale, è già capitato e non sarà neanche l'ultima volta che la Corte dei Conti o qualche altra estensione dello Stato interviene nello spazio che gli è riconosciuto. Poi c'è il governo che risponderà. E' fondamentale dire che si va avanti". Così il governatore del Veneto Luca Zaia a margine del consiglio federale della Lega.

Interpellato sulla maggioranza che si scaglia contro i giudici risponde: "Non è la prima volta e non sarà l'ultima" che accade una cosa del genere, "a me personalmente è capitato con opere in Veneto. Si tratterà di capire se il governo deciderà di impugnare o modificare il provvedimento". Se si tratta di un'invasione di campo come sostiene la premier Giorgia Meloni? "Io non conosco il provvedimento, mi sembra di capire che se si arriva ad una impugnativa di questo genere tra gli interlocutori non ci sia stato dialogo"