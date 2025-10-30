Mercoledì 29 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ponte sullo Stretto Sinner ParigiContratto colf e badantiBonus mamme 2025
Acquista il giornale
Ultima oraZaia, Corte dei Conti interviene nello spazio che le è proprio
30 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Zaia, Corte dei Conti interviene nello spazio che le è proprio

Zaia, Corte dei Conti interviene nello spazio che le è proprio

Tema va affrontato a livello tecnico e legale, è mancato dialogo

Tema va affrontato a livello tecnico e legale, è mancato dialogo

Tema va affrontato a livello tecnico e legale, è mancato dialogo

Il nodo del Ponte sullo Stretto "va affrontato da un punto di vista tecnico-legale, è già capitato e non sarà neanche l'ultima volta che la Corte dei Conti o qualche altra estensione dello Stato interviene nello spazio che gli è riconosciuto. Poi c'è il governo che risponderà. E' fondamentale dire che si va avanti". Così il governatore del Veneto Luca Zaia a margine del consiglio federale della Lega.

Interpellato sulla maggioranza che si scaglia contro i giudici risponde: "Non è la prima volta e non sarà l'ultima" che accade una cosa del genere, "a me personalmente è capitato con opere in Veneto. Si tratterà di capire se il governo deciderà di impugnare o modificare il provvedimento". Se si tratta di un'invasione di campo come sostiene la premier Giorgia Meloni? "Io non conosco il provvedimento, mi sembra di capire che se si arriva ad una impugnativa di questo genere tra gli interlocutori non ci sia stato dialogo"

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Giorgia MeloniLuca Zaia