YouTube celebra 20 anni: Intelligenza artificiale per migliorare la creazione di contenuti

"L'intelligenza artificiale semplificherà la creazione di contenuti e migliorerà l'esperienza per chiunque": lo scrive il Ceo di YouTube Neal Mohan, in una lettera in cui celebra la ricorrenza dei 20 anni della piattaforma. La società viene fondata il 14 febbraio 2005 da tre ex dipendenti di PayPal (Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim) e il primo video caricato risale al 23 aprile 2005: dura 20 secondi, si chiama 'Me at the Zoo' ed è girato allo Zoo di San Diego da uno dei fondatori. Nel giro di un mese il sito registra 30mila utenti al giorno, sei mesi dopo due milioni. A ottobre 2006 Google si fa avanti e acquista la società per 1,65 miliardi di dollari.

Attualmente su YouTube vengono caricate più di 500 ore di video ogni minuto, i filmati brevi (gli Shorts) contano più di 70 miliardi di visualizzazioni giornaliere, ogni giorno gli utenti di tutto il mondo guardano più di un miliardo di ore di contenuti solo sui televisori. In questi 20 anni YouTube ha fatto da apripista allo streaming di Netflix e Spotify e ha fatto nascere nuove professioni legate alla rete (gli YouTubers). "Noi ci impegniamo a fornire gli strumenti e le funzionalità di cui hanno bisogno per le loro attività e community", spiega Mohan.

Nel presente di YouTube c'è l'Intelligenza artificiale. Ad esempio, il software di generazione video Veo (creato da Google DeepMind) permetterà ai creatori di contenuti di produrre video con pochi click e a fine mese la piattaforma renderà disponibile il doppiaggio automatico in diverse lingue. Infine, attraverso un progetto con la Creative Artists Agency "alcune delle figure più influenti del mondo - spiega YouTube - avranno accesso a questa tecnologia prototipica per sviluppare sistemi di rilevamento e perfezionare i controlli". "Nel 2025 - conclude - implementeremo il machine learning per identificare l'età degli utenti, in modo da distinguere i più giovani dagli adulti, e offrire così le esperienze e protezioni migliori e adatte all'età".