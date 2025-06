Yemen, 'Iran vuole spostare suo arsenale in zone sotto Houthi'

L'Iran sta trasferendo parte della sua industria militare, tra cui la produzione di missili balistici e droni, nelle aree controllate dagli Houthi a Saada, Hajjah e nella periferia di Sana'a: lo ha detto Moammar al-Eryani, ministro dell'Informazione del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, esortando il mondo a prendere sul serio la minaccia. Lo riporta Iran International.

Eryani ha avvertito che le attività dell'Iran potrebbero trasformare lo Yemen in una piattaforma di lancio per programmi di armi vietate, mettendo a repentaglio la stabilità regionale e bloccando le possibilità di una soluzione politica nel paese devastato dalla guerra.

"L'indifferenza internazionale di fronte a queste misure costerà caro alla regione e al mondo intero, e darà all'Iran l'opportunità di consolidare una pericolosa realtà, trasformando lo Yemen in un laboratorio per lo sviluppo dei suoi programmi proibiti, in una base missilistica avanzata per la Guardia Rivoluzionaria iraniana e in una piattaforma per lanciare minacce alla sicurezza regionale", ha scritto il ministro su X.

"Questa crescente minaccia non colpisce solo i Paesi confinanti, ma rappresenta anche un pericolo diretto per l'economia globale, le catene di approvvigionamento e i prezzi dell'energia".