Yellen: le relazioni Usa-Cina ora hanno "basi più solide"

La segretaria al Tesoro americana Janet Yellen ha dichiarato oggi che i suoi colloqui a Pechino con diversi alti funzionari del governo cinese hanno contribuito a far progredire il rapporto tra Stati Uniti e Cina dandogli "basi più solide". "Nel complesso ritengo che i miei incontri bilaterali siano stati un passo avanti nei nostri sforzi per stabilire su basi più solide le relazioni tra Usa e Cina", ha affermato la Yellen dopo una visita di quattro giorni nella capitale cinese. Gli Stati Uniti continueranno a compiere "azioni mirate" per preservare la propria sicurezza nazionale ma tali restrizioni commerciali non servono per "ottenere un vantaggio economico" sulla Cina, ha assicurato poi la Yellen.