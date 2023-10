Xi visita la Banca centrale, prima volta da presidente

Il presidente cinese Xi Jinping ha fatto oggi la sua prima visita conosciuta alla Banca centrale (Pboc) da quando è salito al potere 10 anni fa, allo scopo di sottolineare la crescente attenzione del governo nel sostenere l'economia e i mercati finanziari, tra crescita stagnante e turbolenze di vario tipo. Lo riporta Bloomberg citando fonti ben informate, secondo cui Xi, insieme al vice premier He Lifeng e ad altri funzionari governativi, si è recato nel pomeriggio presso la sede della Pboc e dell'Amministrazione statale dei cambi (Safe). He, in base alle stesse fonti, ha anche visitato il fondo sovrano della nazione.