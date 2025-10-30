Xi, 'raggiunto un accordo commerciale con Trump'

Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la Cina ha raggiunto un consenso con gli Stati Uniti sulle questioni economiche e commerciali, dopo l'incontro di giovedì con il leader statunitense Donald Trump. "I team economici e commerciali dei due Paesi hanno scambiato opinioni approfondite su importanti questioni economiche e commerciali e hanno raggiunto un consenso sulla loro risoluzione", ha dichiarato, citato dall'agenzia Xinhua. "I due team dovrebbero perfezionare e finalizzare il lavoro di follow-up il prima possibile (...), tranquillizzare gli animi sulle economie di Cina, Stati Uniti e del mondo".