Xi, 'raggiunto un accordo commerciale con Trump'

30 ott 2025
Presidente cinese citato dai media ufficiali

Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la Cina ha raggiunto un consenso con gli Stati Uniti sulle questioni economiche e commerciali, dopo l'incontro di giovedì con il leader statunitense Donald Trump. "I team economici e commerciali dei due Paesi hanno scambiato opinioni approfondite su importanti questioni economiche e commerciali e hanno raggiunto un consenso sulla loro risoluzione", ha dichiarato, citato dall'agenzia Xinhua. "I due team dovrebbero perfezionare e finalizzare il lavoro di follow-up il prima possibile (...), tranquillizzare gli animi sulle economie di Cina, Stati Uniti e del mondo".

