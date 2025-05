Xi, 'nessun vincitore da guerra commerciale e dei dazi'

"Non ci sono vincitori in una guerra commerciale e dei dazi, e il protezionismo porta all'isolamento". E' quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping, aprendo a Pechino i lavori della quarta riunione ministeriale del Forum Cina-Celac (la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici), nei primi commenti dopo la tregua sul commercio raggiunta a Ginevra da Cina e Usa. Xi ha inviato i Paesi Celac a "rafforzare i rapporti in una fase di confronto tra blocchi" e a lavorare insieme per un "mondo aperto e multilaterale. La Cina è un amico e un buon partner per promuovere relazioni Cina-Celac orientate verso un futuro condiviso".