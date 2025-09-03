Mercoledì 3 Settembre 2025

Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Funicolare LisbonaParata PechinoSanremo RaiSigonellaArmi CinaItalia volley
Acquista il giornale
Ultima oraXi, 'mai tornare alla legge della giungla a danno deboli'
3 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Xi, 'mai tornare alla legge della giungla a danno deboli'

Xi, 'mai tornare alla legge della giungla a danno deboli'

'La modernizzazione della Cina è percorso di sviluppo pacifico'

'La modernizzazione della Cina è percorso di sviluppo pacifico'

'La modernizzazione della Cina è percorso di sviluppo pacifico'

La modernizzazione della Cina "è un percorso di sviluppo pacifico", l'umanità "vive sullo stesso pianeta e dovrebbe lavorare insieme in solidarietà e armonia. Non dobbiamo mai tornare alla legge della giungla, dove il forte preda il debole". Il presidente Xi Jinping, al ricevimento presso la Grande sala del popolo dopo la parata militare su Piazza Tienanmen, ha detto che la Cina "sarà sempre una forza per la pace, la stabilità e il progresso nel mondo. Ci auguriamo con sincerità che tutti i Paesi imparino dalla storia, apprezzino la pace e promuovano insieme la modernizzazione globale", ha aggiunto, prima del brindisi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata