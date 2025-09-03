Xi, 'l'ascesa della Cina è inarrestabile'

Mercoledì 3 Settembre 2025

3 set 2025
'Eliminare cause della guerra e impedire tragedie si ripetano'

Il rinnovamento e l'ascesa "della nazione cinese è inarrestabile e la causa di pace e sviluppo dell'umanità prevarrà": il presidente Xi Jinping, alla parata militare per gli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, ha detto che "l'umanità si trova di nuovo di fronte alla scelta tra pace o guerra, dialogo o scontro, risultati vantaggiosi per tutti o giochi a somma zero". Le nazioni di tutto il mondo "eliminino la causa principale della guerra e impediscano che tragedie storiche si ripetano. La sicurezza comune è salvaguardata quando le nazioni di tutto il mondo si trattano da pari a pari, vivono in armonia e si sostengono".

