Xi, 'l'ascesa della Cina è inarrestabile'

Il rinnovamento e l'ascesa "della nazione cinese è inarrestabile e la causa di pace e sviluppo dell'umanità prevarrà": il presidente Xi Jinping, alla parata militare per gli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, ha detto che "l'umanità si trova di nuovo di fronte alla scelta tra pace o guerra, dialogo o scontro, risultati vantaggiosi per tutti o giochi a somma zero". Le nazioni di tutto il mondo "eliminino la causa principale della guerra e impediscano che tragedie storiche si ripetano. La sicurezza comune è salvaguardata quando le nazioni di tutto il mondo si trattano da pari a pari, vivono in armonia e si sostengono".