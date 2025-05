Xi Jinping: Collaborazione Cina-Germania essenziale per stabilità politica

Il corretto posizionamento "delle relazioni Cina-Germania e Cina-Ue è basato sulla collaborazione" e "un contesto politico stabile e prevedibile è una garanzia importante per la cooperazione bilaterale". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping nella telefonata con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, aggiugendo che, per la responsabilità di Paesi importanti, " è la missione comune di entrambe le parti". Cina e Germania, secondo la Cctv, "hanno sempre aderito allo spirito di rispetto reciproco, cercando un terreno comune pur mantenendo le differenze e una cooperazione vantaggiosa per sviluppare i legami bilaterali".