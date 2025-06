Xi Jinping avverte gli Stati Uniti: cautela su Taiwan per evitare conflitti

Gli Stati Uniti dovrebbero gestire la questione di Taiwan "con attenzione per evitare che un numero molto limitato di separatisti indipendentisti di Taiwan" trascini la Cina e gli Stati Uniti in una pericolosa situazione di conflitto e scontro". E' quanto ha detto il presidente Xi Jinping nel colloquio telefonico con l'omologo americano Donald Trump sulla vicenda dell'isola, considerata da Pechino la prima linea rossa da non superare delle relazioni bilaterali.