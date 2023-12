Xi incontra i leader Ue Von der Leyen e Michel

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino i leader dell'Ue Ursula von der Leyen e Charles Michel, rispettivamente presidenti della Commissione e del Consiglio. E' quanto riferisce l'agenzia statale Xinhua. Il programma, in base a quanto diffuso alla vigilia, prevede che Von der Leyen e Michel abbiano un pranzo di lavori con l'incontro con Xi. In seguito, i capi dell'Ue presiederanno il 24/mo summit bilaterale con il premier Li Qiang prima di partecipare in serata alla cena ufficiale e alla conferenza stampa presso la rappresentanza Ue a Pechino.