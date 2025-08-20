Xi in Tibet per i 60 anni della fondazione della Regione

Mercoledì 20 Agosto 2025
Il mezzo sorriso della premier
Pier Francesco De Robertis
Il mezzo sorriso della premier
Ultima ora
Ultima oraXi in Tibet per i 60 anni della fondazione della Regione
20 ago 2025
Visita mentre sale contesa sul futuro successore del Dalai Lama

Il presidente Xi Jinping è arrivato oggi a Lhasa per i 60 anni della fondazione della Regione Autonoma di Xizang, il nome mandarino del Tibet. Lo riferisce l'agenzia statale Xinhua, secondo cui Xi e la sua delegazione da Pechino "hanno ricevuto un caloroso benvenuto da persone di vari gruppi etnici di Xizang, sia all'aeroporto sia nella città di Lhasa". La visita cade mentre sale di tono un importante punto di contesa sul futuro del buddismo tibetano e sul successore dell'attuale leader spirituale in esilio in India, il XIV Dalai Lama, che ha compiuto 90 anni a luglio.

© Riproduzione riservata

ReligioneXi Jinping