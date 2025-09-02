Martedì 2 Settembre 2025

Doriano Rabotti
Ultima oraXi, 'importante l'impegno Iran a non volere armi nucleari'
2 set 2025
Xi, 'importante l'impegno Iran a non volere armi nucleari'

Al presidente Pezeshkian: ma diritto a uso pacifico dell'atomo

La Cina "apprezza l'impegno più volte ribadito dall'Iran a non cercare armi nucleari", rispetta "il suo diritto all'uso pacifico dell'energia atomica" e sostiene Teheran "nella salvaguardia della sua sovranità nazionale, integrità territoriale e dignità nazionale, nonché nella tutela dei suoi legittimi diritti e interessi con negoziati politici". E' quanto ha detto il presidente Xi Jinping, incontrando a Pechino il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Xi, nel resoconto della Cctv, ha sottolineato che "la forza non è la via giusta per risolvere le divergenze: comunicazione e dialogo sono la strada giusta per una pace duratura".

