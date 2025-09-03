Xi, 'il mondo deve scegliere tra la pace e la guerra'

"Il mondo si trova di fronte a una scelta tra la pace e la guerra". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping nel discorso di apertura della parata militare in occasione della cerimonia per gli ottanta anni della vittoria della seconda guerra mondiale. "La Cina è per una forza di pace e di sviluppo. Nessun bullo potrà intimidirci" ha aggiunto. Xi ora sta passando in rassegna le truppe militari sulla sua auto scoperta. Il presidente cinese ha accolto il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un prima della parata militare in piazza Tienanmen. I tre hanno avuto un breve colloquio mentre si avvicinavano al luogo della cerimonia camminando sul tappeto rosso e avviandosi verso l'edificio della porta di ingresso alla 'città proibita'.