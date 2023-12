Xi, Cina e UE, rispondere insieme alle sfide globali

La Cina e l'UE devono rispondere "d'intesa" alle sfide globali. Il Presidente Xi Jinping, incontrando a Pechino le controparti europee Ursula von der Leyen e Charles Michel, ha sollecitato un "lavoro congiunto" per arrivare alla fiducia politica. A tal fine, le due parti "dovrebbero intensificare" gli sforzi per "essere partner in una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, rafforzare costantemente la fiducia politica reciproca" e raggiungere un consenso strategico, ha osservato Xi.