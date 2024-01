Xi chiede maggiori sforzi per combattere la corruzione in Cina

Il Presidente Xi Jinping ha esortato a un maggiore impegno nella repressione della corruzione in Cina, in particolare nei settori ad alta intensità di capitale, e ha promesso di aumentare le sanzioni per i trasgressori. Parlando oggi alla terza sessione plenaria della Commissione Centrale per l'Ispezione Disciplinare (la temuta e potente Anticorruzione del Partito Comunista), Xi ha delineato i contorni di un'altra campagna anticorruzione per una situazione che "rimane grave e complessa", nonostante "i risultati ottenuti negli ultimi 10 anni della nuova era", ha riferito la Xinhua. La richiesta di Xi è arrivata mentre anche le forze armate sono sotto esame.