Xi avverte, 'Taiwan è territorio sacro della Cina'

Taiwan è "territorio sacro della Cina. La gente di entrambe i lati dello Stretto di Taiwan sono parte della stessa famiglia di sangue" che unisce più dell'acqua. E' quanto ha detto il presidente Xi Jinping, parlando nella Grande sala del popolo in occasione del ricevimento per i 75 anni della fondazione della Repubblica popolare. "Dobbiamo rafforzare il principio della Unica Cina e il Consenso del 1992. Approfondiremo legami economici, scambi culturali e cooperazione - ha aggiunto Xi -. Ci opporremo in modo risoluto all'indipendenza di Taiwan. La riunificazione è comune aspirazione di tutti i cinesi. Nessuno può fermare la storia".