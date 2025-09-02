Xi a Putin, collaborare per governance globale più equa

Martedì 2 Settembre 2025

Gabriele Canè
2 set 2025
Presidente cinese cita la sua proposta di nuovo ordine mondiale

"La mia iniziativa di governance globale mira a collaborare con tutti i Paesi che condividono gli stessi ideali per sostenere con fermezza scopi e principi della Carta dell'Onu e promuovere la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo". Il presidente cinese Xi Jinping, incontrando l'omologo russo Vladimir Putin, ha ripreso la sua proposta di nuovo ordine mondiale, presentata ieri al vertice Sco di Tianjin per superare quello a trazione Usa. L'iniziativa "è molto tempestiva e necessaria e svolgerà un ruolo importante nell'affrontare il deficit di governance globale", ha replicato Putin, secondo la Cctv.

