Xi a Modi, 'Cina e India sono partner e non rivali'

Cina e India "sono partner di cooperazione, non rivali". Il presidente Xi Jinping, incontrando a Tianjin il premier indiano Narendra Modi a poche ore dall'apertura del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), ha detto che i due Paesi, i più popolosi del mondo, "rappresentano opportunità reciproche di sviluppo, piuttosto che minacce", secondo l'agenzia statale Xinhua. Modi, nel discorso di apertura postato sui social, ha detto che i due Paesi si muovono in direzione positiva dall'anno scorso: "Siamo impegnati a portare avanti le nostre relazioni sulla base di fiducia reciproca, rispetto e sensibilità".