Xi a Maduro, pronto a portare partnership su nuove vette

Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio di congratulazioni a Nicolas Maduro per la sua rielezione al vertice istituzionale della Repubblica bolivariana del Venezuela, dicendosi pronto a lavorare in modo congiunto "per continuare a guidare la partnership strategica bilaterale per tutte le stagioni verso nuove vette, in modo da avvantaggiare le persone di entrambi i Paesi". Da quando ha assunto l'incarico, Maduro "ha guidato il governo e il popolo venezuelani nel perseguire un percorso di sviluppo adatto alle proprie condizioni nazionali, ottenendo risultati notevoli", ha aggiunto Xi, secondo l'agenzia statale Xinhua.