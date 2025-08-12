Martedì 12 Agosto 2025

Il Ponte oltre la politica

Gabriele Canè
Il Ponte oltre la politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Taglio IrpefBotulino friarielliVertice AlaskaSinner CincinnatiAnticiclone e caldo
Acquista il giornale
Ultima oraXi a Lula, 'Cina e Brasile modello di autosufficienza'
12 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Xi a Lula, 'Cina e Brasile modello di autosufficienza'

Xi a Lula, 'Cina e Brasile modello di autosufficienza'

'Per i Paesi del Sud del mondo'

'Per i Paesi del Sud del mondo'

'Per i Paesi del Sud del mondo'

Il presidente cinese Xi Jinping ha detto al suo omologo brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva che i due Paesi potrebbero essere un esempio di "autosufficienza" per i Paesi del Sud del mondo, secondo quanto riportano i media statali.

Nel corso di una telefonata tenuta oggi Xi ha affermato che la Cina "collaborerà con il Brasile per dare un esempio di unità e autosufficienza tra i principali Paesi del Sud del mondo" e "costruirà insieme un mondo più giusto e un pianeta più sostenibile", secondo l'agenzia di stampa statale Xinhua.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Xi Jinping