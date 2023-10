X segnala post di Khamenei, Musk vuole eliminare Israele

La piattaforma ha segnalato ai suoi utenti che il post della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei per celebrare gli attacchi di Hamas in Israele "viola le regole di X". Tuttavia, X ha deciso che potrebbe essere nell'interesse del pubblico far restare il post accessibile. Elon Musk ha accompagnato la segnalazione con una dichiarazione: "La posizione di Khamenei è chiara, il suo obiettivo è l'eliminazione di Israele e non sostenere i palestinesi. Questo non accadrà. Quello che invece accade, decennio dopo decennio, è un ciclo di violenza senza fine. Alimentare le fiamme dell'odio non sta funzionando. Forse è il momento di considerare altro".