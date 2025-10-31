Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sinner ParigiBoccia SangiulianoSeparazione carriere giudiciSpalletti alla JuveMeteo Halloween
Acquista il giornale
Ultima oraWsj, 'Usa puntano a raid anche su target militari in Venezuela'
31 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Wsj, 'Usa puntano a raid anche su target militari in Venezuela'

Wsj, 'Usa puntano a raid anche su target militari in Venezuela'

Nell'ambito della lotta al narcotraffico

Nell'ambito della lotta al narcotraffico

Nell'ambito della lotta al narcotraffico

L'amministrazione Trump ha identificato gli obiettivi da colpire in Venezuela e fra questi ci sarebbero anche strutture militari usate per il contrabbando di droga. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali una decisione definitiva non è ancora stata presa. La possibile campagna aerea americana si concentrerebbe sui target che legano i cartelli della droga e il regime di Nicolas Maduro. Fra i potenziali target ci sono porti e aeroporti controllati dall'esercito e usati per il trasporto di droga, ma anche strutture navali.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata