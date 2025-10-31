Wsj, 'Usa puntano a raid anche su target militari in Venezuela'

L'amministrazione Trump ha identificato gli obiettivi da colpire in Venezuela e fra questi ci sarebbero anche strutture militari usate per il contrabbando di droga. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali una decisione definitiva non è ancora stata presa. La possibile campagna aerea americana si concentrerebbe sui target che legano i cartelli della droga e il regime di Nicolas Maduro. Fra i potenziali target ci sono porti e aeroporti controllati dall'esercito e usati per il trasporto di droga, ma anche strutture navali.