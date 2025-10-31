Wsj, 'Usa puntano a raid anche su target militari in Venezuela'

Mercoledì 29 Ottobre 2025

Un disordine durato 30 anni

Maurizio Sacconi
31 ott 2025
Nell'ambito della lotta al narcotraffico

L'amministrazione Trump ha identificato gli obiettivi da colpire in Venezuela e fra questi ci sarebbero anche strutture militari usate per il contrabbando di droga. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali una decisione definitiva non è ancora stata presa. La possibile campagna aerea americana si concentrerebbe sui target che legano i cartelli della droga e il regime di Nicolas Maduro. Fra i potenziali target ci sono porti e aeroporti controllati dall'esercito e usati per il trasporto di droga, ma anche strutture navali.

© Riproduzione riservata