12 ago 2025
Wsj, Perplexity offre 34,5 miliardi per Chrome di Google

La startup per l'intelligenza artificiale Perplexity ha offerto 34,5 miliardi di dollari per acquistare Chrome, il browser di Google. Lo riporta il Wall Street Journal. Il prezzo offerto è più alto della valutazione di Perplexity ma la startup ha spiegato che diversi investitori si sono detti pronti ad appoggiare la transazione. Il giudice Amit Mehta sta valutando se costringere Google a vendere il suo browser dopo aver stabilito che Mountain View monopolizza il mercato della ricerca online. Mehta dovrebbe decidere nelle prossime settimane come correggere il problema e ripristinare la concorrenza.

