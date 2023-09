Wsj, la Cina vieta ai funzionari governo l'uso dell'iPhone

La Cina ha deciso di vietare ai funzionari governativi l'uso dell'iPhone e di altri dispositivi di marca straniera per motivi di lavoro, impedendo anche di portarli in ufficio. La direttiva, scrive il Wall Street Journal in base a fonti vicine al dossier, è l'ultimo passo della campagna di Pechino per ridurre la dipendenza dalla tecnologia straniera e per migliorare la sicurezza informatica interna. La mossa, tuttavia, potrebbe compromettere il successo della casa di Cupertino in Cina dove domina il mercato degli smartphone di fascia alta.